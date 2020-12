Компания Marvel решила сменить расовые и гендерные акценты в своих фильмах

Лос-Анджелес, 28 декабря. Белые мужчины перестанут быть центральными фигурами в будущих фильмах киновселенной Marvel. Компания решилась избавиться от прежних расовых и гендерных акцентов.

На роль героев в предстоящих картинах будут брать женщин и небелых мужчин, сообщил портал We Got This Covered, сославшись на инсайдера. Подобный опыт у Marvel появился совсем недавно. Речь идет о фильмах «Черная пантера» и «Капитан Марвел». До них женщинам и небелым мужчинам приходилось довольствоваться второстепенными ролями. Здесь можно вспомнить Ника Фьюри из «Щита» и Черную вдову из «Мстителей». Впрочем, героиня, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, уже получила свой «сольник».

Новая расово-гендерная эра в киновселенной Marvel должна была начаться уже в 2020 году. Этому помешала пандемия коронавируса.

Ранее стало известно, что дочь актрисы Миллы Йовович Эвер исполнит одну из главных ролей в фильме Marvel «Черная вдова». На экраны эта картина должна выйти следующей весной.