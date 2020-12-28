Назван провоцирующий развитие COVID-19 фактор

Москва, 28 декабря. Холодная погода зимой повышает риск развития заболеваний, включая COVID-19. Соответствующее заявление сделал медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.

Отрицательные температуры негативно влияют на иммунную систему человека. В холодное время года у людей повышаются шансы на заражение вирусами, пояснил медик.

Однако погода никак не влияет на сам процесс течения болезни. Чаще всего человек с уже диагностированным заболеванием проходит лечение дома или в больнице, минимизируя нахождение на улице.

Иностранные медики ранее определили одно из самых продолжительных и неприятных последствий перенесенного коронавируса. Речь идет о долговременном нарушении восприятия запахов.