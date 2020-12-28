Новый имидж Бузовой шокировал поклонников певицы в Instagram

Москва, 28 декабря. Популярная певица Ольга Бузова уже давно закрепила за собой статус одного из главных экспериментаторов России. Чем же звезда решила шокировать фанатов в преддверии Нового года?

Известная 34-летняя телеведущая решила встретить 2021 год с новой прической. Результаты работы стилистов и парикмахеров Бузова продемонстрировала в своем Instagram. На опубликованной фотографии женщина предстала с длинными африканскими косичками, некоторые из них украшены фигурными клипсами. Кроме того, певица решила выровнять оттенок волос: на смену белокурым локонам пришли русые завитки.

«Новая я! Раз уж под конец года столько перемен, то и мне захотелось чего-то новенького», — объяснила Бузова.

Традиционно звезда поинтересовалась мнением поклонников. Пользователи поспешили поддержать кумира. В комментариях под постом можно увидеть сотни восторженных откликов. Всего за несколько часов пост оценили более 247 тыс. человек.

«Безумно красивая»; «Тебе так идет»; «Тебе очень идет! И мы еще ждем блондинку Олю»; «Просто бомба!» — прокомментировали фанаты.

Многим новый имидж певицы напомнил о прическе, которую носила Бузова в юные годы. А некоторые из фанатов предположили, что изменения в образе говорят о планах телеведущей отправиться в отпуск, ведь выбранная ею прическа идеально подходит для отдыха в жарких странах.

Сменой образа похвасталась не менее популярная певица Настя Каменских. Примечательно, что артистка также выбрала африканский стиль, отдав предпочтение крупным косам. Большинство подписчиков положительно оценили прическу кумира.