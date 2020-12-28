Ученые раскрыли способ пополнить запас гормона счастья в Новый год

Москва, 28 декабря. Питание серьезно влияет на гормональный фон человека и на его настроение. Гормоном счастья считается серотонин, который содержится в сыре.

Рацион человека должен содержать достаточное количество белковых продуктов, богатых триптофаном. Это вещество содержится не только в сыре, но и в рыбе, а также некоторых орехах, передают «Известия». Нужно иметь в виду, что белки стоит употреблять вместе с овощами, предупредили специалисты-биотехнологи.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что дефицит белка связан с выработкой иммунитета к коронавирусу. Стресс и алкоголь негативно сказываются на этом процессе.