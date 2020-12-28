Джаред Лето может пополнить актерский состав «Пиратов Карибского моря»

Москва, 28 декабря. Вокалист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может составить компанию Марго Робби в новой части франшизы «Пираты Карибского моря».

Речь идет о женском спин-оффе серии приключенческих фильмов. Марго Робби, подписавшая контракт на участие в съемках картины летом, уже обсудила с Лето планы на дуэт. В роли сценариста киноленты выступит Кристина Ходсон, известная по работе в «Хищных птицах».

Ранее в Сети появился трейлер хоррора «Морбиус», где главную роль исполнил Джаред Лето. Актер сыграл доктора, который с детства страдает от редкого заболевания крови. Он соглашается на опасный эксперимент, который приводит к серьезным последствиям. Выход проекта запланирован на март 2021 года.