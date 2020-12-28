Подписчики осудили сноху Валерии за покупку коляски премиум-класса

Москва, 28 декабря. Беременная Лиана Шульгина показала новую коляску для будущего ребенка. Молодая жена сына Валерии в подробностях рассказала о достоинствах своего приобретения.

Семейство Шульгиных потратило большое количество времени на поиск той самой коляски, которая была бы для них идеальной. Девушка выложила в Stories в Instagram процесс сборки и рассказала о всех плюсах нового средства передвижения.

«У нас есть Мерседес, я решила, что у малышки он тоже должен быть. Первый Мерседес», — подписала фотографию в ленте Шульгина.

Подписчиков первым делом заинтересовала цена коляски. Она оказалась довольно большой — 130 тысяч рублей. Многие посчитали, что она не может соотноситься со стоимостью автомобиля. Кто-то из фолловеров упрекнул Шульгину в том, что она транжирит не ею заработанные деньги.

«Сама заработала и не только на коляску», — заявила девушка.

Пользователи Сети также раскритиковали сноху певицы Валерии за «понты» перед богатыми блогершами и подругами, которые бы осудили Шульгину в случае, если бы она купила коляску подешевле. Один из подписчиков также поинтересовался, зачем у коляски столько наворотов, в частности спортивный режим. Девушка и тут не растерялась и пояснила, что эта функция нужна для прогулок по бездорожью.

Ранее Лиана Шульгина рассказала о взаимоотношениях с Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным. Девушка призналась, что очень любит семью своего супруга и старается часто с ними видеться, когда они находятся в Москве. С родителями Шульгиной же молодая чета проводит большое количество времени, так как семьи живут в одном многоквартирном доме.