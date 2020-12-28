ФАС: рост цен на жилье можно сдержать с помощью пошлин на арматуру

Москва, 28 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) придумала, как сдержать рост цен на квартиры. Она предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию.

Застройщики в Москве пожаловались на резко подорожавшую арматуру из стали. С середины ноября цены на эту продукцию выросли на 50%. Стоимость жилья из-за этого также повысилась.

«С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию», — отметили в ФАС.

В ведомстве объяснили, с чем связан рост цен на стальную продукцию. В этом «виновато» восстановление спроса во всем мире, включая Китай.

Член российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал прогноз на 2021 год по ценам на новостройки. Он считает, что стоимость жилья может остаться на нынешнем уровне, если экономическая ситуация будет стабильной.