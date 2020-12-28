Программистам и риэлторам в РФ пообещали повышение зарплат в 2021 году

Москва, 28 декабря. Российские программисты и риэлторы могут рассчитывать на повышение зарплат в 2021 году. С таким прогнозом выступили экономисты Константин Селянин и Виталий Калугин.

Селянин считает, что повышение зарплат будет происходит в сферах, направленных на онлайн-потребление и онлайн-образование. Доходы компаний, ориентированных на онлайн-сектор, по словам эксперта, будут расти в следующем году.

Калугин уверен, что на прибавку смогут рассчитывать программисты. Их зарплаты привязаны к валюте.

«Чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию», — подчеркнул экономист в беседе с URA.RU.

Рынок недвижимости в 2021 году, как отметил Калугин, будет оживленнее. Риэлторы в связи с этим также могут рассчитывать на повышение заработка.

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