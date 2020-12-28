Обеспокоенная болезнью дочери Лера Кудрявцева попросила помощи у фанатов

Москва, 28 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась за помощью к своим подписчикам в социальной сети Instagram. Она поинтересовалась, чем можно лечить заболевшего ребенка.

Кудрявцева призналась, что у нее захворала дочь Маша. У девочки высокая температура.

«38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?» — задала вопрос телезвезда.

Пост в соцсети Кудрявцева проиллюстрировала снимком девочки, одетой в теплый комбинезон и вязаную шапку. Маша на фото с интересом разглядывает новогодние игрушки. Фанаты предположили, что фотография сделана несколько дней назад, когда дочь телеведущей была еще здорова.

Пользователи соцсети дали обеспокоенной матери множество рекомендаций. Некоторые из них посоветовали поить девочку клюквенным морсом. Другие призвали не сбивать температуру, если она не очень высокая. Кудрявцеву также попросили не искать советов на стороне и сразу обратиться к доктору.

«Лучше без самолечения, к проверенному доктору. Поправляйтесь!» — написала подписчица.

Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Ребенок у них родился, когда телеведущей было 47 лет.

Телезвезда ранее рассказала, как будет встречать Новый год. Она планирует праздновать в узком семейном кругу. Из-за съемок женщина пока не успела приготовиться к празднику.

«Пока еще никак к Новому году не подготовилась, ничего не сделала. Как только закончатся мои съемки, так сразу и начну этим заниматься — и подарки покупать, и елку наряжать», — пообещала ведущая.

На новогоднем столе у Кудрявцевой будет салат оливье и селедка под шубой. Телеведущая также пообещала запечь утку с яблоками.