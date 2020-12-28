Ольга Бузова всерьез задумалась о беременности и материнстве

Москва, 28 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова все чаще задумывается о том, чтобы стать матерью. Артистка призналась, что морально уже давно готова к материнству.

Ольга Бузова является одной из самых трудолюбивых звезд современной эстрады. Она постоянно задействована в различных проектах, занимается ведением своих страниц в социальных сетях и выпускает новые песни. Из-за забитого рабочего графика у артистки почти не остается времени на личную жизнь. Сейчас Бузова состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Певица призналась, что очень хочет наследника или наследницу. Бузова намерена подойти к вопросу беременности и воспитания будущего малыша с полной ответственностью.

«Слава богу, эта история мне еще предстоит. У меня впервые будет такой чудный период, как материнство, беременность. Это так волнительно. Хотелось бы, конечно, наследников оставить», — заявила звезда в эфире YouTube-шоу PeopleTalk.TV.

Во время интервью Бузова затронула тему своих прошлых отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен почти не уделял ей времени и внимания, чего нельзя сказать про ее нынешнего бойфренда.

«Он рвется в место, где я. И я тоже рвусь домой. И мы настолько любим друг друга, что в острых ситуациях мы всегда договариваемся, а не ссоримся», — призналась Бузова.

Через месяц артистка отметит свое 35-летие, однако она не переживает из-за своего возраста. Бузова отметила, что в руках возлюбленного она чувствует себя маленькой и хрупкой девочкой.

Ольга Бузова поделилась своими планами на новогодние праздники. Свои каникулы она планирует провести на Мальдивских островах в компании Давида Манукяна.