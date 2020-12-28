Украинский военнослужащий расстрелял своего сослуживца в Донбассе

Донецк, 28 декабря. Украинский морпех был застрелен своим сослуживцем на позиции недалеко от населенного пункта Горловка, сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Оба участника происшествия являлись членами подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 137-ого батальона 35-й бригады морской пехоты. Инцидент произошел в селе Кодема.

По сообщениям Народной милиции ДНР, между двумя военнослужащими произошел конфликт, который привел к гибели матроса Грема. Его сослуживец Хамяк сделал несколько выстрелов в упор из автоматического оружия АКСУ-74, из-за чего Грема погиб на месте. Известно, что после инцидента стрелявший матрос покинул расположение батальона.

Ранее ФАН сообщал об еще одном летальном случае в рядах ВСУ. Тогда военный погиб в результате драки с гражданскими лицами.