Киев, 28 декабря. Журналист из Британии Арис Руссинос провел расследование на тему конфликта на Украине. В ходе работы он встретился с украинскими националистами и побывал на их тренировочных базах.

Руссинос известен своей работой в горячих точках по всему миру. Он уже работал на территории Сирии, Ирака, Пакистана и Ливана. На этот раз он отправился в Киев, чтобы лично посмотреть на деятельность радикалов. Журналист признался, что будто побывал среди солдат СС, так как повсюду его окружали люди с нацистскими татуировками.

После этого он отправился в Ужгород, где находится штаб-квартира еще одной радикальной организации. Там он увидел людей в лыжных масках, которые дают уроки по использованию штурмового оружия в горах.

«Это больше напоминает картинки из управляемой джихадистами северной Сирии, чем что-то из Европы», — вспоминает журналист.

Расследование Руссиноса не дало ожидаемого эффекта и не получило большого отклика от международного сообщества. Такая правда о разгуле националистов на Украине не отвечает интересам западных организаторов Майдана.

Украинские националисты ранее заблокировали въезд к крупнейшему в стране рынку «Столичный». Такие действия со стороны радикалов были вызваны гражданством совладельцев рынка. Ими являются россияне Юрий Иванющенко, Иван Аврамов, Армен Саркисян и Рустем Абдукадиров.