Власти Польши объявили трехнедельный локдаун из-за COVID-19

Варшава, 28 декабря. После завершения рождественских праздников в Польше начинает действовать общенациональный карантин. Ограничительные меры продлятся в течение последующих трех недель.

Власти республики сохранили объявленный в марте режим эпидемии. В начале прошлого месяца правительство ввело в стране частичный карантин, в рамках которого временный запрет на осуществление деятельности получили учреждения культуры и спорткомплексы. Заведения общественного питания стали работать исключительно навынос, а школьники перешли на дистанционное обучение.

Начиная с 28 декабря помимо уже принятых мер в государстве приостанавливается деятельность гостиниц, горнолыжных склонов и магазинов. Исключение составляют продовольственные и хозяйственные супермаркеты, а также аптеки.

Ранее стало известно о начале третьего тотального карантина в Израиле. Власти страны одобрили ограничения сроком на две недели, следует из сообщения министерства здравоохранения государства. На данный момент в стране число заболеваний превышает 400 тысяч, передает RT.