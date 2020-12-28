Энергетик Фролов назвал маловероятным отказ России от бензина АИ-92

Москва, 28 декабря. Бензин АИ-92 в ближайшие годы не потеряет свою актуальность в России. Так считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Фролов в беседе с «Экономикой сегодня» отметил, что новые марки топлива приходят на замену старым. Однако этот процесс может продолжаться долгие годы. Он добавил, что современные технические решения доходят до среднего потребителя десятки лет.

Ключевой плюс АИ-92 заключается в его низкой стоимости. Сейчас топливо этого октанового числа занимает почти половину российского рынка.

«Большая часть автомобилей, которые эксплуатируются на российских дорогах, работают на АИ-92. Присутствует много современных автомобилей, в спецификации которых допустимо использование АИ-92 в качестве топлива», — пояснил Фролов.

Еще одна причина маловероятного ухода АИ-92 из России заключается в сроке эксплуатации автомобилей российскими водителями. В среднем возраст машины в России составляет 13 лет.

О том, что топливо АИ-92 повторит судьбу АИ-80 и в скором времени исчезнет с российского рынка, заявил технический эксперт Юрий Антипов. Он считает, что двигательные тенденции сместят бензин этой марки из-за его негативного влияния на современные моторы. В качестве примера эксперт привел АИ-80, который когда-то покинул Россию.