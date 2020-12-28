Жителям Баварии не сделали прививки от COVID-19 из-за проблем с вакциной

Мюнхен, 28 декабря. Старт вакцинации от COVID-19, намеченный на 27 декабря в ряде районов Баварии, пришлось отложить. Власти приняли такое решение из-за проблем с вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Препарат, которым должны были прививать баварцев, требует особых температурных условий хранения. В девяти округах Баварии правильная транспортировка вакцины была поставлена под сомнение, сообщило агентство DPA.

«Задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить», —подчеркнул глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.

Массовая вакцинация от COVID-19 на территории Германии стартовала 27 декабря. Первыми здесь начали прививать людей старше 80 лет.

Немецкий пилот Сэмми Крамер решил «отметить» начало вакцинации в Германии. Он «нарисовал» в небе гигантский шприц.