После завершения выборов президента и депутатов нижней палаты парламента в ЦАР Европейский центр геополитического анализа (Europäisches Zentrum für Geopolitische Analyse e.V.) провел Zoom-конференцию с международными экспертами, наблюдавшими за ходом выборов. Руководство Центра направило специалистов из Франции, Бельгии, Венгрии, Польши и Северной Македонии исследовать ход голосования.

По мнению экспертов, основанному на собственных наблюдениях, а также анализе данных ООН и Национальной избирательной комиссии ЦАР (ANE), голосование было полностью легитимным. Несмотря на усилия вооруженных группировок сорвать избирательный процесс, вооруженным силам страны (FACA), которым оказывали помощь российские инструкторы и миротворцы ООН, удалось обеспечить безопасность на выборах.



Наблюдатели отмечают высокую явку в удаленных от столицы городах — например, Нделе (префектура Баминги-Бангоран), Обо (префектура Верхнее Мбому) и Бангасу (префектура Мбому) — где накануне выборов отмечались стычки и боестолкновения.

«Я должен сказать, я был удивлен как мирно все прошло. У меня была возможность посетить три города, плюс, столицу Банги. Так что я был в Берберати, Бабуа и Мбаики: посетил несколько учреждений, куда приходили люди голосовать. Все было так тихо, мирно, я даже скажу демократично», — заявил журналист Миленко Недельковский.

По словам Недельковского, в посещенных им районах «не было применения силы, никаких нарушений при голосовании, ничего неправильного. Все было «по учебнику» и под контролем комитетов, ответственных за голосование».

Всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике прошли 27 декабря 2020 года.