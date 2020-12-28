Генерал Москаль предсказал будущие территориальные потери Украины

Киев, 28 декабря. Украина в будущем может лишиться шести областей. С таким прогнозом выступил украинский генерал Геннадий Москаль.

Экс-губернатор Закарпатской области признался, что следит за сообщениями Генштаба Украины. Особенно его тревожат сводки о перемещении российских войск в Крыму. Он отметил в эфире интернет-канала «Апостроф», что страна может понести новые территориальные потери.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это «все». Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — подчеркнул Москаль.

Опасения украинского генерала разделяет экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он заявил в июле нынешнего года, что Украина рискует потерять восемь областей, если в стране произойдет новый госпереворот.

Москаль призвал отменить закон о тотальной украинизации. Он, по его словам, противоречит Конституции Украины и международному праву.