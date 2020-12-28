Финансисты спрогнозировали укрепление рубля в 2021 году

Москва, 28 декабря. Среднегодовой курс рубля в следующем году к доллару будет составлять 71,6, а к евро — 87,5. Прогноз сделали аналитики финансовой сферы.

В 2021 году рубль будет выглядеть лучше других валют развивающихся стран, отметили аналитики. Поводов для укрепления национальной денежной единицы стало больше. Но есть риски, которые будут испытывать рубль на прочность: усиление санкций, изменение динамики нефтяных котировок, мутации коронавируса, ускорение инфляции в мире, сообщают «Известия».

Самый оптимистичный прогноз по рублю представил Сбербанк: он укрепится до 67 и 74 к доллару и евро. Факторами роста станут ослабление «американца» и спрос на рисковые активы по мере восстановления мировой экономики, отметил стратег по рынкам валют Николай Минко. Меньше 70 рублей за доллар в 2021 году прогнозируют в FinExpertiza. Главной поддержкой в этом выступит завершение строительства «Северного потока — 2».

Среднегодовой диапазон удержится в районе 70-72 рублей за доллар и 86-89 рублей за евро, уверены аналитики Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Совкомбанка и АКРА. Прогноз основан на снижении показателей заболеваемости коронавирусом, хорошими макроэкономическими показателями и мировым товарным рынком, рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Диана Степанова. Вакцины помогут перезапустить экономику и увеличить спрос на нефть и металлы.

В последнюю неделю 2020 года доллар может укрепиться до 73 рублей, рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Позитивными моментами для валюты стали договоренность между Великобританией и Евросоюзом по Brexit, а также одобрение новых стимулов для экономики США.