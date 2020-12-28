Как изменилась жизнь «пятого километра» Банги — фоторепортаж ФАН

Съемочная группа Федерального агентства новостей посетила печально известный «пятый километр» (PK5) — один из районов столицы ЦАР, города Банги, в котором живут, преимущественно, мусульмане.

До 2013 года в «пятом километре» жило свыше 120 тысяч мусульман — это был «экономический центр» столицы. Туда приезжали торговцы из Судана и Чада, в квартале пускали корни переселенцы и предприимчивые дельцы из других мусульманских стран. Для местных жителей PK5 стал оплотом, свободным от предрассудков перед исламом: они могли не опасаться религиозной дискриминации.

Однако после захвата Банги конгломератом радикальных исламистских группировок «Селека» и начала боев с христианским сопротивлением пригород оказался переполнен беженцами.

Из-за постоянных стычек и междоусобиц «пятый километр» превратился в закрытый анклав, куда не могли попасть ни миротворцы, ни представители властей. Местные отряды самообороны, охранявшие забаррикадированный периметр анклава, периодически устраивали вылазки в столицу и громили христианские культовые сооружения.

Проблему «пятого километра» удалось решить лишь к осени 2020 года. Организованная при помощи российских инструкторов кампания по разоружению местных отрядов обороны и их примирению была окончательно завершена 22 октября 2020 года.

Попасть в «пятый километр» по-прежнему сложно. Но специальным корреспондентам ФАН удалось запечатлеть быт местных жителей и молитву в мечети.