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Стал известен лучший футбольный тренер столетия

Стал известен лучший футбольный тренер столетия

Москва, 27 декабря. Испанец Хосеп Гвардиола стал обладателем премии Globe Soccer Awards как лучший футбольный наставник XXI века.

Лучшим главным тренером 2020 года стал наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Он опередил итальянца Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и немецкого специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Хосеп Гвардиола на данный момент тренирует английский «Манчестер Сити». Его предыдущими местами работы были «Бавария» и «Барселона». В его активе 29 титулов, среди которых две победы в Лиги Чемпионов.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) сегодня произошла сенсация. Подопечные Юргена Клоппа упустили победу в матче с «Вест Бромвичем». Несмотря на потерю очков «Ливерпуль» остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ.

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