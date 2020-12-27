Фигуристка Липницкая выложила в Сеть фотографии своей полугодовалой дочери

Москва, 27 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала в фан-аккаунте Instagram фотоснимки своей шестимесячной дочери.

Девочка на фотографиях находится внутри автомобиля и играет со своим четвероногим питомцем. Поклонники Липницкой в комментариях к посту отметили сходство внешних данных фигуристки со своей дочерью, а также назвали полугодовалую девочку очень милым ребенком.

Липницкая родила дочь в конце июня, но по личным причинам сообщила об этом только 27 июля. Малышка родилась в браке с Владиславом Тарасенко, который тоже является фигуристом и тренируется в академии Юлии. Свою личную жизнь пара тщательно скрывает от общественности.

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