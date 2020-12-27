Минобороны даст жесткий ответ на агрессивное заявление ФРГ в адрес РФ

Москва, 27 декабря. Угроза международного характера в отношении России является прямым нарушением устава ООН, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Такое заявление российского оборонного ведомства было сделано в связи со словами военного министра ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она объявила о необходимости силового давления на Москву в вопросах разоружения.

Фомин предостерег ее от подобных слов и заявил, что сказанное немецкой стороной обязательно получит адекватную реакцию. Он напомнил о наращивании военного контингента США и НАТО вблизи российской границы и подчеркнул, что РФ всегда готова вести вежливый диалог с другими странами, не бросаясь в крайности.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к недружественным выпадам Запада. По его словам, Владимир Путин уже выработал иммунитет к антироссийским высказываниям и не уделяет им особого внимания.