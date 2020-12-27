Художник-сценограф «Сатирикона» Борис Валуев умер на 74 году жизни

Москва, 27 декабря. Скончался художник-сценограф театра «Сатирикон» Борис Валуев. Ему было 73 года, сообщили на сайте театра.

Коллеги художника-сценографа отмечали два его качества — талант и добросовестность. Именно такое редкое сочетание позволяло им называть его профессионалом.

«Страшная утрата потрясла наш театр. Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более 20 спектаклей «Сатирикона» и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра», — отметил Константин Райкин и весь коллектив театра на сайте.

Руководитель и коллеги московского театра «Сатирикон» выразили соболезнования жене, родным и близким художника-сценографа Бориса Валуева. Райкин добавил, что художник был его соратником и другом в работе.

В марте 2020 года театр «Сатирикон» потерял своего бывшего актера Владимира Михайловского. Он долгие годы играл в труппе театра, и его знали как прекрасного человека. После «Сатирикона» он трудился в «Эрмитаже». Актер умер в возрасте 83 лет.