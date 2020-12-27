Слова Зеленского сравнили с антироссийскими заявлениями Порошенко

Москва, 27 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский по градусу враждебности своих антироссийских высказываний уже обошел Петра Порошенко, заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Парламентарий оценила заявление Зеленского о гипотетической войне с Россией. Слова нынешнего лидера Украины о возможной мобилизации всех жителей страны, по ее словам, прозвучали цинично. Панина считает, что украинский президент пытается выставить себя перед американским демократом Джо Байденом «более антироссийским», чем был его предшественник Порошенко.

«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к экс-спикеру Александру Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», — подчеркнула депутат.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что народ Украины больше не проголосует за Владимира Зеленского на выборах. Он посоветовал украинскому президенту «говорить своим голосом».