СМИ составили рейтинг технологических достижений РФ в уходящем году

Москва, 27 декабря. Вакцину от коронавируса «Спутник V» признали главным технологическим достижением России в 2020 году, который стал временем демонстрации успехов Москвы.

Специалисты составили топ технологических достижений РФ. Препарат от COVID-19 смогли разработать всего за несколько месяцев, но это стало возможно благодаря многолетнему труду сотрудников Центра им. Гамалеи, передает «Взгляд». Вакцина заслужено заняла первое место в топе.

Вторую строчку занял новый отечественный двигатель ПД-14, который поднял в воздух лайнер МС-21. Всего несколько стран производят подобные моторы.

Плавучая АЭС «Михаил Ломоносов» стала бронзовым призером рейтинга. Подобные технологические сооружения — спасение для отдаленных прибрежных районов России.

Президент России Владимир Путин посвятил 2021 год науке и технологиям. Несмотря на пандемию COVID-19 инновационная экономика РФ выходит на первый план.