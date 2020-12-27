Районная больница им. Лазо в Хабаровском крае начала вакцинацию от COVID-19

, 27 декабря. Коронавирусный госпиталь в Переяславке Хабаровского края одним из первых после Хабаровска начал вакцинацию от COVID-19 в регионе. Медики в условиях пандемии работают без выходных.

Дозы вакцины «Спутник V» хранят в отдельной морозильной камере при температуре минус 22 градуса. На разморозку препарата отводят 30 минут, после этого он еще два часа может храниться при комнатной температуре, передает «Взгляд».

«Одна склянка — пять доз. Если пять человек не набирается, то вакцина идет на уничтожение: вторичная заморозка недопустима», — рассказала медсестра районной больницы имени Лазо.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее анонсировал запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых жителей столицы. Градоначальник объяснил это тем, что указанная часть населения находится в особой группе риска.