Первая партия вакцины «Спутник V» поступит в Белоруссию в 2021 году

Минск, 27 декабря. Первая партия доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале следующего года, следует из заявления посла РФ в Дмитрия Мезенцева.

Дипломат выразил признательность специалистам сопредельного государства за профессионализм в ходе оценки отечественного препарата, итогом которой стала регистрация медикамента. По его словам, эффективный результат экспериментального цикла по практическому применению «Спутника V» свидетельствует об успешности потенциального совместного производства вакцины.

«Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации», — уточнил российский посол в Минске.

В Петербурге анонсировали начало масштабной прививочной кампании от возбудителя COVID-19. По данным Смольного, массовая вакцинация для жителей Северной столицы стартует в середине января 2021 года.