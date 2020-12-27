«Ливерпуль» не смог обыграть «Вест Бромвич» в матче АПЛ

Ливерпуль, 27 декабря. Матч 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился со счетом 1:1.

Встреча проходила на стадионе «Энфилд». В составе «красных» отличился сенегальский нападающий Садио Мане. У гостей единственным результативным действием отметился нигерийский форвард Олувасемилого Аджайи. Таким образом, «Ливерпуль» набрал 32 балла и укрепил лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с восемью очками находится на 19 месте.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в число претендентов на приз самому лучшему наставнику 2020 года. Конкуренцию ему составят Жан Пьеро Гасперини и Ханс-Дитер Флик.