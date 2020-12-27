Опубликован рейтинг лучших российских сериалов 2020 года

Москва, 27 декабря. Сериал «Игра на выживание» Карена Оганесяна стал лучшим отечественным проектом уходящего года по версии сайта «Кино-Театр.Ру».

Второе место в списке занял проект «Новенький» Оксаны Барковской. Главную роль в нем исполнил Глеб Калюжный. Следом за ним расположился драматический телесериал режиссера Дмитрия Тюрина под названием «Триггер». В топ-5 также вошли «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина и «Гости из прошлого» Владимира Виноградова.

Эксперты составили рейтинг самых популярных актеров и актрис 2020 года. Список возглавил Антон Батырев. В пятерку попали Станислав Бондаренко, Александр Петров, Павел Прилучный и Мария Куликова.