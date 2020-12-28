Специалисты оперативно устраняют последствия аварий на теплотрассе ЛНР

Алчевск, 27 декабря. Специалисты устраняют последствия аварий в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз».

В результате двух масштабных аварий на теплотрассе в Алчевске без отопления остались почти 400 жилых домов и ряд соцобъектов. Для устранения последствий инцидента власти региона создали оперативный штаб.

В ликвидации задействованы три аварийные бригады, в которые входят более 20 человек и девять единиц техники. Для устранения аварии в максимально сжатые сроки специалисты работают круглосуточно.

Как стало известно, авария произошла из-за изношенного состояния городских электросетей.

Ранее стало известно, что регионам РФ направят более 170 млрд рублей на ремонт дорог. Соответствующее распоряжение утвердил глава правительства Михаил Мишустин.