Тверской актер Тарас Кузьмин сообщил о заражении коронавирусом

Тверь, 27 декабря. Известный в Твери актер Тарас Кузьмин получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сам артист рассказал на своей странице в соцсетях.

Актер Кузьмин сообщил о своем диагнозе в шуточной форме. Он написал, что результат теста на коронавирус стал для него единственным «положительным» событием в уходящем году. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.

«Ну хоть что-то положительное должно же быть в 2020? Конечно! Результат анализов на коронавирус», — написал Кузьмин в Facebook.

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