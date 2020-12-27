Бекмамбетов готовит интерактивный фильм-игру с розыгрышем призов

, 27 декабря. Режиссер Тимур Бекмамбетов готовит необычный интерактивный фильм, в котором могут принять участие зрители. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Новогодний проект получил название «Игрок». В нем будут освещены темы азарта, денег и Нового года. Картину разместят на интерактивной платформе, чтобы зрители смогли поиграть вместе с персонажами и поучаствовать в розыгрыше призов. Действие развернется на мониторе компьютера.

«Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти. Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону», — отмечает Бекмамбетов.

Главные роли в «Игроке» исполнят Мария Шукшина, Гоша Куценко, Александр Робак, звезда сериала «Новенький» Глеб Калюжный и ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга. Премьера комедии состоится 29 декабря.

Гоша Куценко недавно принял участие еще в одном ярком проекте. Актер снялся в клипе певицы Кристины Орбакайте на песню «Новый год, Come On». Артисты многим известны по фильмам «Любовь-морковь», где Гоша и Кристина сыграли супружескую пару. Зрителям такой тандем пришелся по нраву, поэтому звезды решили порадовать их яркой картинкой в преддверии праздника.