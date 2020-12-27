Новосибирский фотограф с высоты запечатлел город в 42-градусный мороз

Новосибирск, 27 декабря. Второй день в Новосибирске сохраняется рекордно низкая температура. Фотограф Вадим Махоров снял опустевшие улицы города сквозь морозный туман.

Фотограф широко известен своими кадрами, сделанными с высоты птичьего полета. Махоров признался, что обожает мороз, поэтому сразу же отправился снимать сибирский город.

«Вот такую зиму я люблю, правда долго не погуляешь. Город опустел, хотя на носу Новый год. Наверно, потому что не каждая машина заведется в такой холод», — написал Махоров в своем Instagram.

Температура воздуха в Новосибирске за эти два дня опускалась до минус 42 градусов. Местные жители устроили флешмоб с обливанием на морозе горячей водой и фотографированием застывших предметов. Акция закаливания проходит в городе уже третий год подряд.