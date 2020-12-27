Пользователи Сети обсуждают фото «сестры» нововоронежской Аленки

Новосибирск, 27 декабря. Фото монумента, похожего на колоритный памятник нововоронежской Аленки, появилось в Сети. Не менее устрашающая «сестра» Аленки установлена на аллее Друзей Новосибирска.

Девушка стоит в компании двух молодых людей и собаки. Россияне подметили, что самым симпатичным из компании является пес.

«У девочки базедова болезнь, кажется», — пишут комментаторы.

По словам архитектора аллеи, изначально на месте композиции должны были появиться памятники детям, запускающим воздушного змея, а рядом собака, как символ дружбы. Однако в итоге получалась очередная странная инсталляция, главную героиню которой окрестили «монстром».

Федеральное агентство новостей писало, что ранее двойника Аленки нашли в Калининграде. Некогда красивая фигура Венеры пострадала от рук местных вандалов.