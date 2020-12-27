ВОЗ: более 79 млн человек заболели COVID-19 с начала пандемии

Женева, 27 декабря. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру превысило отметку в 79 млн. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали 434 тыс. человек.

Всего с начала пандемии скончались свыше 1,7 млн зараженных. За прошедшие 24 часа умерли почти 7,4 тыс. пациентов с новым типом коронавируса. Антилидерами по числу заболевших продолжают оставаться США, Индия и Бразилия. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новым пандемиям. По его словам, необходимо извлечь урок из нынешней эпидемиологической ситуации с целью укрепления системы здравоохранения и предотвращения новых эпидемий.