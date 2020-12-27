Минобороны РФ: работа центра в Судане не будет направлена против других стран

Москва, 27 декабря. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прокомментировал строительство российского центра морской логистики в Судане. Он подтвердил возведение стратегического здания.

В беседе с корреспондентом «Российской газеты» генерал-полковник рассказал о приверженности государства расширить свое присутствие в регионе Африки и Ближнего Востока.

«Открытие логистического центра в Судане позволит военному флоту РФ создать необходимые условия для безопасного морского пути», — приводит слова замглавы ведомства издание RT.

Александр Фомин добавил, что работы по строительству объектов ВМФ за пределами территории страны ведутся в соответствии c международным правом в мировом океане.

«Эти действия не подразумевают никаких враждебных действий, направленных против какого-либо государства», — заключил генерал-полковник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Судан подтвердил свое согласие на создание базы ВМФ России в Красном море. По условиям договора, у причала пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) смогут одновременно находиться на стоянке не более 4 кораблей.