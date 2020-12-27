Переходить на аналоги дефицитных лекарств для лечения COVID-19 призвали в Дагестане

Махачкала, 27 декабря. В Дагестане наблюдается острый дефицит на некоторые препараты, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, сообщили ФАН в региональном органе Росздравнадзора. Однако их можно заменить отечественными аналогами, утверждают специалисты.

В ведомстве рассказали, что весной 2020 года экспертами Росздравнадзора была изучена ситуация с наличием и ценами на лекарства примерно в 150 аптеках республики. Тогда фиксировался недостаток средств индивидуальной защиты, отдельных препаратов, также выявлялись случаи завышения предельно допустимых цен на жизненно важные лекарства.

В настоящее время таких фактов стало намного меньше, но наблюдается дефицит на препараты от коронавирусной инфекции, заявили в надзорном органе. Особенно, это касается разжижающих кровь антикоагулянтов, в частности «Клексана».

«Сегодня острый дефицит есть на инъекционные антикоагулянты – надропарин и эноксапарин, более известный под торговым наименованием «Клексан», а также на антикоагулянты для внутреннего приема – ксарелто и апиксабан. Перечисленные препараты сложно найти в аптеках и даже в стационарах. Кроме того, ощущается недостаток в противовирусных, гормональных противовоспалительных препаратах – дексаметазоне, гидрокортизоне, метилпреднизолоне. Эти лекарства тоже сложно найти, но они имеются в наличии», – сообщили в региональном Росздравнадзоре.

В службе пояснили, что информация о дефиците тех или иных лекарств анализируется и передается в ответственные ведомства для принятия мер для решения проблемы.

В Росздравнадзоре отметили, что дефицит на антикоагулянты вызван реакцией жителей Дагестана на девятую версию временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19. В них специалисты советуют применять «Клексан» при любых формах коронавирусной инфекции.

«В последней версии рекомендаций Минздрава указано, что инъекционные антикоагулянты могут применяться при лечении COVID-19 даже в легкой форме. Это и вызывает на них высокий спрос, что приводит к дефициту», – полагают в ведомстве.

Там также подчеркнули, что отдельные аптечные сети редко, но отказываются от приобретения некоторых популярных лекарств. Предприниматели объясняют это высокими закупочными ценами у оптовиков, что с учетом наценки розничных сетей может привести к превышению предельно установленной на них стоимости.

«При выявлении завышения предельных цен на лекарства, мы принимаем меры – привлекаем нарушителей к административной ответственности. Это довольно действенный способ борьбы с необоснованными наценками. Поэтому сейчас аптеки боятся превысить установленную государством стоимость определенных лекарств, что заставляет их иногда отказываться от соответствующих закупок», – сообщили в надзорном органе.

В Росздравнадзоре отметили, что в настоящее время цены на некоторые препараты в республике достигли предельных значений, но не превышают их. В этой связи специалисты рекомендуют населению обратить внимание на аналоги тех лекарств, которые стали дефицитными.

«В настоящее время те же антикоагулянты производятся в России. Например, квадрапарин и эниксум – это абсолютные аналоги «Клексана». Они зарегистрированы Минздравом Российской Федерации, прошли необходимые испытания», – рассказали в ведомстве.

Девятая версия рекомендаций федерального Минздрава была опубликована в конце октября. Применение перечисленных в ней препаратов против COVID-19 является допустимым по решению врача.