Избиратели голосуют на выборах президента в посольстве ЦАР в Марокко 

Рабат, 27 декабря. Десятки граждан Центральноафриканской Республики пришли голосовать в посольство ЦАР в Марокко.

Ажиотаж возле здания диппредставительства в столице королевства объясняется желанием жителей видеть официальное правительство у власти.

Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото с места инцидента в официальном Twitter-аккаунте с подписью «Голосование центральноафриканской диаспоры в Марокко».

Напомним, что в ЦАР стартовали выборы президента республики и членов законодательного собрания. Избирательные участки начали работу в 06:00 по местному времени. Охраной занимаются вооруженные силы страны (FACA).