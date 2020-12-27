Избиратели голосуют на выборах президента в посольстве ЦАР в Марокко 

Рабат, 27 декабря. Десятки граждан Центральноафриканской Республики пришли голосовать в посольство ЦАР в Марокко.
Ажиотаж возле здания диппредставительства в столице королевства объясняется желанием жителей видеть официальное правительство у власти.
Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото с места инцидента в официальном Twitter-аккаунте с подписью «Голосование центральноафриканской диаспоры в Марокко».
Forte mobilisation du côté de #Maroc à l'ambassade de #Centrafrique à #Rabat— Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) December 27, 2020
Images: Pasteur Jerry-Placide Godoua pic.twitter.com/qUcXMH27Pp
Напомним, что в ЦАР стартовали выборы президента республики и членов законодательного собрания. Избирательные участки начали работу в 06:00 по местному времени. Охраной занимаются вооруженные силы страны (FACA).