Бамако, 27 декабря. Группа джихадистов совершила безуспешную атаку на военный конвой в Мали, пишет Ahram Online.

По данным издания, инцидент случился три дня назад на дороге между Динангуру и Мондоро, вблизи границы с Буркина-Фасо. Террористы пытались остановить боевой отряд, но потерпели поражение.

«Со стороны противника убито около десяти боевиков. Армия не понесла потерь», — говорится на официальном Twitter-аккаунте Минобороны.

Боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами продолжаются в стране на протяжении последних восьми лет. В основном атаки совершают вооруженные группировки, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1.

Для борьбы с экстремистами в республику переброшены тысячи миротворцев ООН и французских солдат. Несмотря на это, главные сражения с джихадистами ведет регулярная армия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Париж теряет влияние в Мали.

1 Организация запрещена на территории РФ.