От теракта на Олимпиаде до колоритных бандитов: лучшие фильмы 2020 года

2020 год из-за пандемии не был богат на киноновинки — съемки ожидаемых фильмов и сериалов были перенесены, релизы и прокаты отложены на более благоприятное время. Тем не менее, и в коронавирусный год есть что посмотреть: здесь и брутальные «Джентльмены», и очаровательные «Маленькие женщины». ФАН представляет подборку лучших фильмов года, которые еще можно увидеть и оценить до боя курантов.

Джентльмены

Пожалуй, главный хит 2020 года — это искрометные «Джентльмены» с блестящим актерским составом главного криминалиста Голливуда — Гая Ричи. Фильм вошел в список 250 лучших фильмов всех времен и народов по версии «Кинопоиска», расположившись на 21 месте. Вкусное и обаятельное кино про элегантных и стильных бандитов. Кстати, Мэттью МакКонахи, сыгравший крупного поставщика марихуаны Майкла Пирсона, стал одним из упоминаемых актеров уходящего года.

1917

Победитель «Золотого глобуса-2020» и обладатель трех премий «Оскар», безусловно, считается одним из лучших кинокартин этого года. Уникальная военная драма, снятая практически без монтажа — фильм был создан как один продолжительный кадр, но при этом он все же имеет несколько замаскированных склеек. Реалистичное и захватывающее кино, где камера ни на секунду не покидает главных героев.

Маленькие женщины

Очень красивых фильм о четырех родных сестрах, ни капли не похожих друг на друга. Гражданская война, любовь, семья, место женщины в этом мире — животрепещущие темы, которые особенно оценят представительницы прекрасного пола. «Маленькие женщины» 2020 года — это ремейк на фильм 1994 года с тем же названием по роману американской писательницы Луизы Мэй. Новый фильм получился более зрелищным, интересным и качественным — тот редкий случай, когда вторая попытка превзошла оригинал. Фильм заполучил один «Оскар» за лучшие костюмы. Исполнительница одной из главных ролей — Сирша Ронан выиграла «Золотой» глобус за «лучшую женскую роль».

Дело Ричарда Джуэлла

Не самый раскрученный фильм в этом списке, но не менее интересный и драматичный. «Дело Ричарда Джуэлла» — реальная история скромного охранника, мечтавшего сделать в своей жизни что-то полезное. И судьба дала ему этот шанс, сполна поиздевавшись над ним. На Олимпийских играх-1996 Ричард раньше всех заметил рюкзак с бомбой и вовремя эвакуировал людей, но в один момент герой, спасший, сотни тысяч жизней стал террористом и главным врагом страны. Сумеют ли Ричард Джуэлл и его юрист пойти против системы и сломать ее?

Расправь крылья

Еще один фильм, основанный на реальной истории. Мальчик, интересующийся гаджетами и технологиями, должен заниматься разведением птиц, что, по мнению подростка, очень скучно и бесперспективно. Все меняется, когда юноша загорается желанием спасти выпирающий вид гусей. Трогательный и вдохновляющий экологический подвиг, который не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого.

Довод

Запутанный и противоречивый «Довод», который сложно понять, но невозможно забыть. Кристофер Нолан создал фильм в своей любимой манере — «слишком странно, но очень интересно». Даже исполнитель одной из главных ролей — Роберт Паттинсон — признался, что до сих по «не понимает, в чем же он все-таки снялся». Может быть, Нолан специально снимает такое кино, чтобы его пересматривали не один десяток раз. Сложный и замудренный, но посмотреть определенно стоит.

Доктор Лиза

Трогательная российская драма, повествующая об уникальной женщине — враче и правозащитнице Глинке Елизавете Петровне, которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 над акваторией Черного моря. Художественный фильм снят настолько достоверно, что можно провести параллели с качественной документальной лентой. Досконально проработанный сценарий, первоклассная режиссура и чуткая актерская игра Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского позволили фильму стать одним из лучших в отечественном кинематографе за этот год.

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