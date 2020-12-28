Специалист HeadHunter назвал необходимые для удаленной работы навыки

В период пандемии коронавируса стал актуальным поиск работы в удаленном режиме. Какие навыки и умения прежде всего ценятся работодателями и рекрутерами при отборе соискателей на онлайн-должность? Об этом ФАН рассказал руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Джабаров.

По словам специалиста, преимущество получают кандидаты с опытом работы в подобных условиях, также учитывается умение работать с различными онлайн-площадками.

«В период пандемии при поиске кандидатов на удаленный режим уделяется внимание навыкам самоорганизации — есть ли они у соискателя. Опыт работы удаленно — тоже преимущество, как и умение работать в определенных командах, когда коллеги вне физического доступа обладают теми же правовыми инструментами для работы. Обращают внимание на то, чтобы человек не нуждался в полном обучении, чтобы он уже знал, как работать с корпоративными мессенджерами и корпоративными средствами для управления проектами онлайн», — заявил специалист.

Александр Джабаров отметил, что процесс поиска удаленной работы совершенствуется различными сервисами еще с начала карантинных мероприятий, то есть с мая 2020 года. По его словам, найти сотрудника или работу теперь проще благодаря специальным площадкам для проведения онлайн-собеседований.

«Собеседование — это достаточно сложный этап, затрудненный необходимостью перевести все встречи в онлайн и провести адекватную оценку кандидата вне личной встречи. В мае мы сделали сервис, который позволяет рекрутеру и кандидату пообщаться без каких-то сложностей, смс и регистраций. Это сервис на основе мессенджера Microsoft Teams. Кандидату нужно просто перейти по ссылке, которую ему отправит работодатель. Далее подключиться [к Сети] в назначенное время и дальше отвечать на вопросы рекрутера, показать свое портфолио, сделать тестовое задание», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Специалист объяснил, что причина роста спроса на онлайн-должности связана с временным закрытием компаний, работающих в сфере таких услуг, как туризм, развлечения, массовые мероприятия, гостиничный бизнес. Александр Джабаров посоветовал людям, потерявшим место работы в таких организациях, постараться перевести свою деятельность в онлайн, а также получить или развить в себе навыки работы в удаленном режиме.

«У человека сформировалась во время пандемии привычка употреблять развлечения в режиме онлайн: это и кинотеатры, концерты, онлайн-обучение и так далее. Как мы видим, организация конференций в оффлайн-режиме достаточно беспроблемно перешла на режим онлайн. Поэтому одна из самых выгодных альтернатив для тех, кто потерял работу в сфере развлечений — перевести свою деятельность на удаленку. Ну и подтянуть соответствующие навыки», — пояснил эксперт.

Ранее ФАН писал о способах обмана сотрудников при работе из дома и как не попасться в такую ловушку. Адвокат Владимир Гончаров рассказал, что если сотрудник выполняет весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, то работодатель должен оплачивать его труд согласно условиям трудового договора, в том числе и на удаленке. Все условия работы в онлайн-режиме прописываются в дополнительном соглашении.