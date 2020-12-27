Арабский парламент раскритиковал Турцию за угрозы в сторону ЛНА

Ливия

Каир, 27 декабря. Председатель Арабского парламента Адель аль-Асуми назвал неприемлемым угрозы Турции в адрес Ливийской национальной армии.

Издание Al-Marsad сообщало, что глава Министерства обороны республики Хулуси Акар прибыл в Триполи в составе делегации офицеров, чтобы провести инспекцию военного контингента в североафриканском государстве. Также он побеседовал с представителями нелегитимного Правительства национального согласия, заявив, что атакует силы фельдмаршала Халифы Хафтара в случае нападения на солдат Анкары.

Адель аль-Асуми считает, что Турция грубо вмешивается в дела Ливии, а угрозы в сторону ЛНА и вовсе недопустимы.

عاجل > #القاهرة | عادل العسومي رئيس البرلمان العربي : التهديدات السافرة الموجهة من وزير الدفاع التركي للجيش الليبي مرفوضة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/KVpqKde9aq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 27, 2020

Арабский парламент поддерживает режим постоянного прекращения огня в североафриканском государстве и политическое разрешение кризиса. Председатель ведомства призывает международное сообщество пресечь иностранное вторжение на территорию страны и вывести военный контингент и наемников.