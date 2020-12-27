Грузовой поезд протаранил трактор на переезде в Турции

Мерсин, 27 декабря. Крупная авария с участием грузового поезда и трактора произошла на железнодорожном переезде в Турции, пишет Milliyet.

По данным издания, смертельный инцидент случился в районе Тарсус. Водитель тягача начал движение через ж/д пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате на большой скорости в него въехал состав, следовавший по маршруту Мурат — Топчу. Столкновение было зафиксировано на камеру мобильного телефона очевидцем.

Шофер поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. Тракторист Махмут К. скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Медики осмотрели машиниста, его здоровью ничто не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов работают на железнодорожном переезде для установления точной причины инцидента. Им предстоит разобраться, почему погибший не отреагировал на запрещающий сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что восемь человек получили травмы и ранения при ДТП в Турции.