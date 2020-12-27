Эксперт объяснил, почему экономика России выйдет из пандемии с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика России пострадала от последствий пандемии коронавируса меньше, чем многие страны мира. Экономист и политолог Станислав Еремеев прокомментировал это заявление корреспонденту ФАН.

«В период экономического кризиса и пандемии, которая охватила весь мир, все увидели одну интересную вещь. Страны с достаточно сильным уровнем государственного регулирования оказываются в условиях кризиса в лучшем положении, потому что могут оперативно мобилизовать ресурсы и направить их на болевые точки», — сообщил эксперт.

Экономист напомнил, что в период пандемии в России были предприняты значительные меры по поддержке базовых отраслей экономики. В первую очередь — путем финансирования и выделения соответствующих ресурсов.

«Мне кажется, этот фактор должен во многом помочь нашей экономике с меньшими потерями выходить из этого спада, который испытывают сегодня все экономики мира», — добавил экономист. — «В условиях реального мирового кризиса и тех санкций, которые были наложены на Россию ранее, страна начала в значительной мере восстанавливать те или иные производства, которые ранее мы не развивали, рассчитывая на международное разделение труда и с помощью зарубежных партнеров».

Среди точек роста Станислав Еремеев назвал положительные тенденции в бизнесе, в первую очередь, связанным с пищевой промышленностью. Экономист уверен, что таких результатов удалось достичь благодаря четко поставленной задаче — обеспечить пищевую и продуктовую безопасность страны. Еще одним локомотивом роста, по его мнению, стала программа перевооружения российской армии. Это позволило задействовать огромное количество предприятий — смежников военной отрасли.

Такой подход увеличил востребованность рабочих ресурсов, усилил подготовку кадров и способствовал привлечению технологий, сказал Станислав Еремеев. Среди прочих успехов он считает увеличение выпуска гражданской продукции силами военно-промышленного комплекса.

«В совокупности я сказал бы так. Те вызовы, перед которыми мы оказались, и мобилизационные возможности, которые были продиагностированы федеральными органами власти, отраслевыми министерствами и некоторыми регионами, мне кажется, оказались основанием для такого прогноза пресс-секретаря президента», — заключил эксперт.

По заявлению Дмитрия Пескова, экономика России начнет постепенно выходить из кризиса к весне 2021 года. Несмотря на существенный спад и предстоящий долгий период восстановления, наша страна справится с этим процессом значительно быстрее, считает он. Между тем, глава ВОЗ призывает человечество быть готовым к новой пандемии.