26 декабря в Центральноафриканской республике стало днем тишины не только для политиков, но и для военных — наступило относительное затишье. Тем не менее на линии фронта продолжают действовать разведывательные группы боевиков.

Во время работы в районе Мбаики — столицы префектуры Лобай, корреспондентов ФАН остановили сотрудники полиции ЦАР и сообщили, что в небольшой деревне, расположенной в направлении города Бода, местные жители видели несколько вооруженных людей.

Офицер полиции, проводивший осмотр дома вместе со своими подчиненными, сообщил корреспондентам ФАН, что его вызвали местные жители. Примерно за час до начала осмотра заброшенного дома они видели на его террасе четырех вооруженных людей, похожих на боевиков одной из группировок.

Полицейский также рассказал, что два дня назад при схожих обстоятельствах его подчиненные задержали двух вооруженных бандитов в соседней деревне. Позиции одной из группировок находились буквально в километре от населенного пункта, и боевики несколько раз пытались малыми группами провести разведку местности для планирования будущего наступления.

Правоохранители уверены: прямо сейчас боевики могут готовить наступление на Мбаики, а для переброски сил на южное направление используется населенный пункт Ялоке. Впоследствии пехота Анти-Балаки концентрируется в городе Бода.

Как утверждают жители Мбаики, около 30% замеченных боевиков носят форму жандармерии ЦАР. Привозят на место их уже переодетыми в нее. Такие диверсионные группы, по мнению полиции, должны просачиваться в деревни и создавать хаос во время избирательного процесса.

По данным командования армии ЦАР, в ближайшее время атака на подразделения правительственных сил ожидается с юго-запада страны. Так, в городе Бода, находящемся в 200 километрах до столицы страны Банги, были замечены два грузовика и около десятка мотоциклов с пехотой противника. Общая численность наступающих бандитов чуть больше 100 человек.

Обстановку в стране в целом можно назвать стабильной и во многом это стало возможным благодаря тому, что действующий президент Фостен-Арканж Туадера сумел почти заново создать регулярную армию и пригласить для ее обучения российских военных инструкторов. Сейчас правительственные силы способны противостоять не только разрозненным силам бандитов, но и полномасштабному иностранному вторжению.