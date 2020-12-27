Впервые за 32 года в зоопарке Ростова родился белый медвежонок

Ростов-на-Дону, 27 декабря. Медведица показала себя ответственной мамой и сама стала кормить малыша. Сотрудники заведения наблюдают за мишкой с помощью камер, чтобы не беспокоить самку.

Приятное событие произошло в зоопарке Ростова-на-Дону. У пары белых медведей Кометы и Айона родился малыш весом 500 граммов, сообщил директор зоопарка Александр Жадобин.

По его словам, белый медведь родился здесь впервые за 32 года. Сейчас детеныш находится вместе с самкой в берлоге. Наблюдение за ним происходит с помощью камер видеонаблюдения, чтобы не беспокоить молодую маму. Пока неизвестно, какого пола малыш. Увидеть новорожденного можно будет весной, когда он с медведицей выйдет в уличный вольер.

Сообщается, что беременность мамы-медведицы длилась восемь месяцев. Самка сразу продемонстрировала свою ответственность и стала сама кормить малыша. Такое событие сотрудники зоопарка зафиксировали впервые за многолетнюю историю. Питаться материнским молоком новорожденный будет около двух лет.

Забавная история произошла с белым медведем в зоопарке «Орто Дойду», сообщал ФАН. Медведь по кличке Алмаз съел торт с изображением снеговика и надписью «1 год» из ягод брусники на свой день рождения.