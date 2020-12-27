Психолог советует оставить токсичные отношения в уходящем году

В канун Нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее, выбрасывать из квартиры и жизни всякий хлам. Лайф-коуч, психолог, специалист по эффективному построению отношений Надежда Римская рекомендует читателям ФАН проанализировать свои отношения и избавиться от токсичных партнеров.

Отношения, в которых человеку некомфортно, где он испытывает негативные эмоции, где на него оказывается психологическое давление, называются токсичными. В таких отношениях явно просматриваются садистские черты и абьюзивные формы.

«Все мы так или иначе проходим через болезненные отношения. Не пройди мы через несчастную, безответную любовь, через каких-то сложных партнеров, мы никогда не сформировали бы свои устойчивые границы, или так называемый жизненный опыт», — говорит специалист.

Лайф-коуч также отметила, что благодаря несчастному опыту, в следующий раз человек будет строить отношения уже по другому сценарию. Поэтому, убеждена психолог, каждому суждено столкнуться с токсичными отношениями.

«Но чем раньше человек осознает, что партнер не способствует нашему процветанию и развитию, тем лучше», — подчеркнула Надежда Римская.

Часто по своему самочувствию человек может определить, в каких отношениях он состоит. Либо ему хорошо с партнером, либо нет. Если апатия, опустошение, энергетический спад стали регулярными, если присутствие партнера вызывает головную боль, сонливость или даже тошноту, то, по мнению эксперта, в отношениях присутствует токсичность.

«Кто хотя бы раз об этом задумывался, имеет дело как раз таки с психологическим абьюзом. Если человек уже об этом думает, то, скорее всего, так и есть», — объясняет специалист по отношениям.

Подводя итоги уходящего года, необходимо проанализировать свои отношения и мысли, сделать выводы и оставить токсичных людей в прошлом, советует лайф-коуч.

Быть может, лучше поставить точку и идти в новый год без нынешнего партнера, сказав ему спасибо за опыт. К тому же, если вы не раз уже думали о расставании.

«Если вы чувствуете, что все идет к разрыву, то просто относитесь к этому, как к неизбежному. Отпускайте, смотрите вперед с надеждой и верой. В новом году наверняка для вас все изменится к лучшему, если вы сейчас примите решение закончить приносящие только разочарование и боль отношения», — подытожила психолог.

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