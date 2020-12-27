ЛНА не приемлет турецкой колонизации Ливии

Тобрук, 27 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил о готовности солдат отразить атаки турецких военных, боевиков ПНС и наемников.

Телеканал Al-Marsad сообщает, что министр обороны республики Хулуси Акар посетил столицу североафриканского государства с рабочим визитом. Представитель ведомства провел переговоры с чиновниками нелегитимного Правительства национального согласия и пообещал им поддержку.

Бригадный генерал ЛНА прокомментировал встречу посланника Анкары с триполитанскими «властями». По его словам, это очередной раз подтверждает, что Турция причастна к усугублению кризиса в Ливии.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает переброску наемников и боеприпасов на запад североафриканской страны для укрепления бандформирований Правительства национального согласия», — заявил военнослужащий.

Халид Махджуб добавил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара не намерены соглашаться с продолжением турецкой колонизации Ливии. Солдаты готовы противостоять любым угрозам со стороны Анкары, боевиков ПНС и джихадистов, в частности, на линии соприкосновения «Сирт — Аль-Джуфра».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЛНА при необходимости задействует все ресурсы для обеспечения стабильности в североафриканском государстве.