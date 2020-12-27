Свои козыри: почему российские хоккеисты обязаны победить чехов во втором матче МЧМ

Главное, чтобы сборная России играла в хоккей так, как она умеет, тогда шансы на победу будут велики. Известный спортивный комментатор Александр Кузмак в беседе с ФАН оценил шансы молодежной сборной России в матче с командой Чехии.

28 декабря в 5:30 утра по московскому времени российские хоккеисты проведут второй матч группового этапа молодежного чемпионата мира против команды Чехии. После первого матча против сборной США, в котором наши хоккеисты оказались сильнее со счетом 5:3, сборная России наряду с канадцами, шведами и финнами является одним из фаворитов чемпионата. Команда Чехии в стартовой встрече уступила шведам с разгромным счетом 1:7. Сейчас главному тренеру молодежной сборной Игорю Ларионову важно настроить своих подопечных на более слабого соперника, чтобы матч не казался для наших ребят легкой прогулкой.

Комментатор Первого канала Александр Кузмак уверен, что наставник сборной обратит особое внимание на эту ситуацию и не позволит нашим ребятам расслабиться.

«Игорь Николаевич Ларионов — успешный игрок, который через многое прошел и знает, что такое головокружение от успеха. В этой ситуации он, конечно же, объяснит игрокам, что за собой несут шапкозакидательские настроения», — сказал Кузмак.

Телекомментатор отметил, что сборной не нужна грандиозная победа, важно — демонстрировать свою игру.

«Сборная России играет своим ярко выраженным игровым рисунком, со своей игровой философией, поэтому здесь важно, чтобы мы эту философию выдерживали. Если мы будем играть так, как должны, в тот хоккей, который Ларионов прививает этой сборной, то шансы на победу очень велики, поскольку чешская команда выглядит значительно слабее. Их матч со шведами тому прямое доказательство. У шведов свои козыри были против чехов, у нас, безусловно, будут свои. Речь не должна идти о какой-то грандиозной победе. В этом нет необходимости. Самое главное — чтобы команда играла так, как она умеет. И если это произойдет, то будет тот результат, на который мы все рассчитываем», — признался эксперт.

После первого матча россиян с американцами и журналисты, и эксперты начали активно выделять в этой сборной нападающего команды — 18-летнего Василия Пономарева. Кузмак уверен, что выводы касательно лидера команды делать пока рано, ведь сборная провела только одну игру на чемпионате. При этом он признал, что в команде действительно есть игроки, которые могут отметиться.

«Пока я никого не могу отметить из игроков российской сборной, потому что, во-первых, еще время не пришло. Во-вторых, у этой команды есть ярко выраженные лидеры, есть мастеровитые хоккеисты, есть игроки с очень хорошим техническим уровнем, безусловно, есть чуть слабее, но у них свои козыри. Лидеры сами себя выделят по ходу: это нападающие Василий Подколзин и Родион Амиров, в воротах Ярослав Аскаров. Мне очень нравится, как играют защитники Артемий Князев и Кирилл Кирсанов. Это все по первой игре. Выводы делать рановато, давайте еще хотя бы пару встреч посмотрим, тогда поймем, кто действительно в этой команде является лидером», — объяснил Александр Кузмак.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит с 25 декабря по 6 января в Канаде, в городе Эдмонтон. В турнире принимают участие десять сборных, первоначально разделенных на две группы. Групповой раунд завершится 31 декабря 2020 года по канадскому времени. По его итогам в четвертьфинал выйдут четыре из пяти сборных из каждой группы. Сборная России находится в одной группе с командами США, Чехии, Швеции и Австрии. В другой группе играют Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Германия.

Ранее экс-хоккеист, мастер спорта Евгений Чижмин оценил шансы сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.