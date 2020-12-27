Психолог рассказала, почему ребенку важно верить в Деда Мороза

До Нового 2021 года остались считанные дни, но не все еще знают, чем порадовать близких на этот праздник. С особенным трепетом относятся к новогодним чудесам и сюрпризам под елкой, конечно же, дети.

Стоит ли дарить подарок малышу, который плохо вел себя на протяжении года? Что преподнести ребенку? Как корректно объяснить, что выбранный им подарок слишком дорогой для семейного бюджета? На все эти вопросы корреспонденту Федерального агентства новостей помогла ответить детский психолог Наталья Наумова.

«Очень важно понимать желания ребенка и его мечты. Нужно аккуратно спросить у него, что бы он хотел получить на Новый год. В каждой семье заведено по-разному. В некоторых семьях есть традиция делать ребенку сюрприз, а если нет, то можно четко договариваться о подарке», — рассказала психолог.

Для того, чтобы ребенок не расстраивался и был доволен, необходимо узнать, что он хочет. Но сюрприз должны делать не родители, а Дед Мороз, отмечает психолог.

«Концепция Деда Мороза придумана для того, чтобы ребенок верил в чудо и понимал, если он будет хорошо себя вести и будет достигать целей, тогда в конце года Дед Мороз подарит ему подарок», — объяснила собеседница ФАН.

Если ребенок вел себя плохо в течение года, то подарок все равно нужно положить под елку, отмечает Наталья Наумова.

«Родителям нужно проговаривать: «Мы тебя любим любым, мы принимаем тебя таким, какой ты есть, а общество, и Дед Мороз в том числе, смотрят на твои поступки. Если ты хочешь хороший подарок, то необходимо хорошо потрудиться», — рассказала эксперт.

Бывают такие случаи, что ребенок очень старается, но успехи у него незначительные (в учебе, хобби, домашних делах). В таком случае родители должны поддержать ребенка и похвалить даже за незначительные результаты.

«Для кого-то оценку «пять» очень легко получить, а для кого-то «три» с большим трудом дается. Главное, что ребенок старается. Родителям нужно приободрить ребенка. И их задача — научить самостоятельно двигаться и ставить цели», — пояснила Наталья Наумова.

Какой же подарок купить ребенку? Конечно, нужно исходить из его интересов. Если он увлекается каким-либо видом спорта, то можно подарить что-то из спортинвентаря.

Если подарок, который ребенок попросил у родителей или у Деда Мороза, слишком дорогой, тогда необходимо напрямую сказать, что для семейного бюджета это непосильно.